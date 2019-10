Familiares de mujeres víctimas de feminicidios exigieron a las autoridades la pronta justicia, sensibilización de los funcionarios y castigo para los asesinos de sus hijas, hermanas y madres, durante el Encuentro Nacional de Víctimas y Huérfanos por Feminicidios.

Durante la reunión convocada por la organización ciudadana “Los Machos nos Matan en México”, las madres de las jóvenes asesinadas, coincidieron en que en todo México los funcionarios revictimizan a los familiares al solicitar pruebas absurdas, alargando las citas, con respuestas hirientes y negándoles los expedientes.

Además, a través de amparos los feminicidas no son detenidos y la justicia no es pronta ni expedita.

Familiares de víctimas de feminicidios exigen justicia durante encuentro nacional; anuncian velada. (Facebook)

En Chiapas, estamos bien jodidos, y perdón por la expresión, pero a mí me da mucho coraje que me llevó 2 años de ir y venir, exigir a las autoridades. Para mi es una mísera sentencia de 25 años, para mi es una burla, me duele, por qué me duele, porque ya solo me queda esto, el recuerdo de mi hija en un cuadro”, refirió María Fernández Jiménez, mamá de Consuelo Fernández Jiménez.