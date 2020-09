Feminicidio, prioridad en gobierno de AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que atender el problema de los feminicidios es una prioridad de su gobierno.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente señaló que todos los días su gobierno atiende el problema de agresiones a mujeres.

Dijo entender que exista coraje y dolor, pero insistió en no estar de acuerdo con la violencia.

Añadió que el movimiento feminista merece todo su respeto, pero pidió tener cuidado con los infiltrados. No obstante, dijo que no se mostrarían pruebas sobre los infiltrados porque éstos se victimizarían y acusarían al gobierno de autoritario.

El lunes hubo en Ciudad de México una marcha feminista a favor del aborto en la que se registraron altercados y enfrentamientos con la policía, por lo que el mandatario fue cuestionado por la prensa.

“Recurren a la fuerza los que no tienen la razón. No creo en la fuerza bruta, soy pacifista. No tiene que haber violencia y entiendo que exista coraje y también dolor, pero no estoy de acuerdo con esa vía”, insistió el presidente.