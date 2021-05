Feminicida de Atizapán cambia de penal tras amenazas de reos en Barrientos, Tlalnepantla

Andrés “N”, acusado del feminicidio de Reyna e investigado por otros casos, en Atizapan, tuvo que ser trasladado al penal de Tenango Del Valle, luego de recibir amenazas de otros internos en la cárcel de Barrientos, en Tlalnepantla, donde fue ingresado la semana pasada.

Las autoridades mexiquenses decidieron trasladar al hombre de 72 años de edad, al penal del sur del estado de México por cuestiones de seguridad.

Según fuentes judiciales, el hombre ya había sido amenazado por otros reos de atacarlo.

Mientras tanto, continúan los trabajos periciales para identificar los restos encontrados en la vivienda del imputado.

Hasta el momento los peritos han localizado mil 500 indicios en la vivienda de Andrés “N”, quien se encuentra bajo investigación por el crimen de varias mujeres. Los restos podrían pertenecer a tres personas.

El encargado de servicios periciales de la Fiscalía del Estado de México indicó que no hay una fecha precisa para la conclusión de los dictámenes, pues están trabajando varias ramas de especialistas.

“Es un tema que estamos hablando de sentimientos humanos. Que no precisamente corren los mismos tiempos que una investigación. Lo que pueden esperar de nosotros es que vamos a otorgar. Es 100% seguro por qué hay una metodología, un proceso. No vamos a entregar una persona, si no estamos 100% seguros de la restitución como tal”, dijo Cuauhtémoc Sariñana, coordinador general de Servicios Periciales FGJEDOMEX.