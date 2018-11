Félix Salgado Macedonio pide a gobernadores del PAN aceptar ‘superdelegados’

Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, habló este lunes en ‘Estrictamente Personal’ sobre la figura de ‘coordinador estatal’ impulsada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el proyecto de seguridad, aprobada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y pidió a los gobernadores del PAN aceptar la instauración de los ‘superdelegados’.

Entrevistado por Raymundo Riva Palacio, el senador de Morena dijo que no debe existir confrontación entre los poderes Ejecutivos estatales y el federal.

“Los gobernadores deben de saber que no pueden obstruir a la administración pública federal y más cuando existe un marco legal para actuar, es decisión del presidente de la República definir quiénes serán sus delegados en los 32 estados y los gobernadores no pueden oponerse”.

Félix Salgado Macedonio agregó que el actual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que entrará en funciones el próximo primero de diciembre, está en todas sus facultades legales para designar a los delegados de las secretarías o dependencias federales.

El senador de Morena destacó que hay estados donde existen hasta 61 delegados federales y cada uno gana alrededor de 200 mil pesos.

“Con la figura de ‘coordinador estatal’ los gobernadores ya no podrán poner a los delegados”, puntualizó.

Félix Salgado Macedonio destacó que a los delegados no les conviene una confrontación y, por ello, el senador de Morena pidió que se apeguen y se ajusten a la Constitución.

De acuerdo a mis facultades solamente digo que en la Constitución existe un artículo clave al cual se tienen que apegar, nada que sea por la fuerza menos por la confrontación y mejor por la fuerza de la razón”, agregó.

El legislador señaló que los mandatarios estatales no podrán influir en los nombramientos de los delegados.

Ningún gobernador de ningún estado de la República podrá oponerse al mandato constitucional. Aquel gobernador que no se ajuste al lineamiento constitucional desde aquí se puede dictar la desaparición de poderes”, dijo Félix Salgado Macedonio.

Al menos 12 gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) rechazaron, en un desplegado, la figura de ‘coordinador estatal’ impulsada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el proyecto de seguridad y aprobada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Algunos denominaron ‘superdelegados’ a la propuesta de ser “coordinador estatal”. También el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, criticó esa figura, por lo que el senador de Morena y presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, Félix Salgado Macedonio, advirtió este lunes a los gobernadores que si persisten en su rechazo, el Senado podría promover la desaparición de poderes en los estados.

Félix Salgado Macedonio detalló que “en el asunto de los ‘superdelegados’, que tanto traen para arriba y para abajo, es que se les va acabar el negocio a muchos que ponen a sus amigos y familiares como delegados de dependencias federales. Ya se les va acabar”.

El pasado 24 de noviembre, Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad Pública Federal, afirmó textual que “los tiempos de la desaparición de poderes pasaron a la historia hace ya tiempo afortunadamente”.

Integrantes del próximo gabinete federal han asegurado que no existe la intención de supeditar a los gobernadores del país al mando de coordinadores estatales, como se ha señalado.

Alfonso Durazo, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como secretario de Seguridad Pública, señaló que “los gobernadores, los estados son soberanos y no pueden someterse a ninguna autoridad, eso no significa que no construyamos juntos mecanismos de coordinación”.

La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, respondió al desplegado de gobernadores panistas y dijo que siempre ha existido una estructura para que lleguen los recursos a la población y textual señaló: “yo no sé por qué ahora se están quejando”.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha fijado su postura ante la queja de los gobernadores.

Hay que acostumbrarse a que ya se acabó el régimen antidemocrático, autoritario, se acabó el régimen corrupto, hay diálogo, pero no voy a ser rehén de nadie, no voy a dejarme chantajear por nadie”, agregó Obrador.

Por su parte, Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, se manifestó en contra de algunas políticas del presidente electo.

En la inauguración pidió no avalar reformas que violen el pacto federal y que vulneren la autonomía de las entidades, en clara referencia a los ‘superdelegados’, lo dijo en presencia de la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Con información de Noticieros Televisa/Estrictamente Personal

