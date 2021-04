Felix Salgado Macedonio asegura que ya no quiere saber dónde vive Lorenzo Córdova

La tarde del lunes 12 de abril de 2021, durante un mitin afuera del INE y tras las declaraciones hechas por la mañana, Félix Salgado Macedonio dijo que ya no quiere saber dónde vive el presidente del INE, Lorenzo Córdova, después de que amagara con dar a conocer su lugar de residencia porque le fue retirada su candidatura, en el marco de las elecciones de 2021, a la gubernatura de Guerrero.

Te recomendamos: Salgado Macedonio exige al INE restitución de su candidatura

Salgado Macedonio señaló que su cambio de parecer se produce porque no quiere que se le señale de incitar a la violencia.

“Yo nada más les dije, que si no les gustaría conocer la casa de Lorenzo Córdova. A mí me gustaría conocer a mi verdugo. A ver si vive igual que nosotros. Yo ya sé dónde vive, ya me dijeron humildemente dónde viven, pero ya pegaron el grito al cielo, ya están en Twitter, en redes sociales, que estoy incitando a la violencia, que no sé qué y que todo debe conducirse de manera pacífica. Fíjense nada más que voy a ser denunciado penalmente por apología de la violencia, pero miren, ya no lo quiero conocer y ya no quiero saber dónde vive. Ya para que esté tranquilo Lorenzo”, señaló.