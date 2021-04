Félix Salgado Macedonio encabeza multitudinaria marcha en Chilpancingo

Félix Salgado Macedonio encabezó esta mañana una marcha convocada en Chilpancingo para protestar contra la decisión del Consejo General de retirarle la candidatura a él y a otros 40 candidatos de Morena por no presentar sus reportes de gastos de precampaña.

Desde la mañana de este miércoles, seguidores de Félix Salgado Macedonio se congregaron en Chilpancingo para realizar una marcha.

Miles de simpatizantes de las siete regiones de Guerrero acudieron a la convocatoria realizada luego de que consejeros del Instituto Nacional Electoral, el INE, invalidaron la candidatura de Salgado Macedonio por no reportar gastos de precampaña.

El candidato de Morena encabezó la marcha. al arribar al templete aseguró que realizará acciones legales en contra de esta resolución y promoverá juicio político contra 7 de los consejeros del INE que votaron por cancelar su candidatura.

Agregó que confía en que el Tribunal Electoral revierta la decisión que fue avalada por 7 de los 11 consejeros del INE.

“Yo le digo al INE que hay tratados internacionales que avalan el derecho a votar y ser votado como mexicano y avalan mi derecho a la libertad de expresión, tengo todo mi derecho a decirle al INE lo que se me hinche, soy guerrerense y los guerrerenses no nos rajamos, no hay paso atrás; que lo sepa, que sepan las autoridades electorales que no nos vamos a dejar”, Finalizó Félix Salgado Macedonio.