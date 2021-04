Félix Salgado Macedonio anuncia asamblea en Chilpancingo tras fallo del TEPJF

Tocando la batería y con música, Félix Salgado Macedonio recibió la noticia de la cancelación de su candidatura al gobierno de Guerrero.

Te recomendamos: Morena asegura que arrasará en elección de Guerrero y Michoacán tras fallo del TEPJF

Tras confirmarse el fallo en su contra por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que avaló la resolución del Instituto Nacional Electoral de retirarle la candidatura por no presentar gastos de precampaña, Salgado Macedonio se reunió con sus simpatizantes en Chilpancingo.

En un mensaje a la gente que lo acompañaba adelantó que existen instancias para revertir el fallo en su contra, sin especificar cuáles y recibiendo el respaldo de sus simpatizantes.

Criticó la decisión del INE y dijo que actuaron por consigna.

Posteriormente, en conferencia de prensa, Salgado Macedonio rechazó la posible sustitución de su candidatura.

“No estamos hablando de eso todavía. No hemos llegado a esa parte. Tendrá mi partido Morena que tomar las determinaciones. Es Morena, no soy yo. Mañana tenemos asamblea le digo. Yo no puedo adelantar nada si no hay un acuerdo que se tome ahí”, concluyó.