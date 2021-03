Félix Salgado Macedonio acusa al INE de atentar contra la democracia

Durante una asamblea informativa en el municipio de Tecpan de Galeana, en la Costa Grande de Guerrero, Félix Salgado Macedonio habló sobre la cancelación de su registro como candidato de Morena a Gobernador.

El aspirante a la gubernatura de Guerrero, declaró que el INE atentó contra la democracia y se colocó a “a favor de la mafia”.

“Lo que está haciendo el INE es un atentado a la democracia, el INE es árbitro, no jugador, no juez para eso hay otras instancias…lo que está haciendo el INE es colocarse a favor de la mafia; los intereses oscuros están moviendo todo esto para que no lleguemos a la democracia en Guerrero” declaró.