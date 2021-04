Félix Salgado Macedonio acudirá a la CIDH por cancelación de su candidatura

Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual, encabezó una protesta en contra de la cancelación de su candidatura a gobernador de Guerrero y anunció que llevará el tema ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Te recomendamos: Morena sustituirá a sus candidatos en Guerrero y Michoacán, anuncia Mario Delgado

“Vamos a llegar hasta donde tope, no hay rendición, no hay para atrás, vamos a llegar hasta la Corte Interamericana”, dijo el político del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) durante una asamblea con centenares de seguidores en Chilpancingo, capital del sureño estado de Guerrero.

El Tribunal Electoral confirmó el martes la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), que anuló la candidatura de Salgado Macedonio a gobernador de Guerrero y la del también morenista Raúl Morón a gobernador de Michoacán en las elecciones del 6 de junio.

Con seis votos a favor y uno en contra, los magistrados consideraron probado que ambos candidatos hicieron precamapañas y omitieron presentar informes de gastos e ingresos.

Durante la protesta de este miércoles, que tuvo lugar en el céntrico Parque la Alameda de Chilpancingo, Salgado Macedonio admitió que la decisión del Tribunal Electoral es “inapelable”.

“Ya determinaron, ya no hay derecho a amparo, ahora tenemos 48 horas para sustituir el candidato. No hay más”, se resignó Salgado Macedonio, quien en días pasados amenazó que no habría elecciones en Guerrero si él no era el candidato de Morena.