Felipe Calderón y Margarita Zavala responden a AMLO por informe de bots

El expresidente de México Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala respondieron al presidente Andrés Manuel López Obrador tras la difusión de un análisis cibernético que vincula al hijo de la pareja, Luis Calderón Zavala, con actividad informática hostil al Gobierno federal.

Te recomendamos: Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 4 de noviembre 2019

Este lunes, durante la conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, Alejandro Mendoza Álvarez, especialista en seguridad informática del departamento de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, presentó un análisis de las conversaciones en redes sociales a partir de la conferencia del 31 de octubre, cuando el presidente López Obrador y los periodistas se confrontaron por el informe de los hechos violentos en Culiacán.

Ese día, los reporteros pedían respuestas a las dudas sobre el operativo fallido en Culiacán, el pasado 17 de octubre, para cumplimentar una orden de aprehensión y extradición contra Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Tras esa confrontación se detonaron conversaciones con los hashtags #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta. El análisis presentado este lunes 4 de noviembre reveló que 25 por ciento de los mensajes fueron de cuentas con comportamiento automatizado y esas cuentas están vinculadas al exseretario de Educación Pública Aurelio Nuño, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, y Luis Calderón Zavala, hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala.

En respuesta a ese informe, el expresidente escribió en su cuenta de Twitter:

Señor Presidente: está Usted utilizando el Poder del Estado a través de su rueda de prensa, para deslizar una mentira sobre mi hijo y exponiéndolo. Es una cobardía inadmisible. Si quiere distraer a la opinión pública de sus fracasos, hágalo de otra manera”. Felipe Calderón responde a AMLO por informe de bots (Twitter)

En su cuenta, Margarita Zavala también reaccionó:

Señor Presidente @lopezobrador_: para esconder su fracaso no utilice a mi hijo. Asuma su responsabilidad”. Margarita Zavala responde a AMLO por informe de bots (Twitter)

No habrá denuncia, dice AMLO

Tras la presentación de este análisis sobre las interacciones de redes sociales, relativas a la confrontación de algunos reporteros con el presidente López Obrador por el informe sobre los hechos en Culiacán, este lunes, AMLO exhortó a los usuarios de redes sociales que no se insulte, sino que se argumente.

Señaló que los conservadores no argumentan y usan robots para insultar, algo que calificó como inmoral. López Obrador citó a Benito Juárez respecto a que el triunfo de la reacción era moralmente imposible.

Dijo que el análisis no es un reproche a los medios ni censura, sino que nos ubiquemos de que hay otra realidad. Señaló que hay analistas políticos y columnistas que no conocen el país ni los pueblos, y que no hablan con la gente, entonces no tienen elementos para darse cuenta que hay otras condiciones sociales.

Las redes sociales fue lo que impulsó la revolución de las conciencias”, señaló.

Cuestionado sobre la posible presentación de una denuncia por la actividad de cuentas bot, López Obrador dijo que no habrá denuncia y reiteró que hay libertad de expresión.

Solo que estuviese de por medio la honra de alguien, y eso lo tendría que hacer cada persona, cada ciudadano. Pero no, transparencia, pero que podamos todos manifestarnos, que haya derecho de réplica”.

Sin embargo dijo que, de ser cierto que Aurelio Nuño está involucrado, es muestra de que México estaba en manos de inmorales.

Con información de redes sociales AMLO y Twitter

MLV