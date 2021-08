Felino ataca y mata a niño indígena en la sierra de Oaxaca

Después de buscarlo durante varias horas, Lorenzo Trovamala, un indígena cuicateco de la comunidad de Guadalupe Siete Cerros, encontró muerto a su hijo Adrián Gabriel de 12 años de edad, en un paraje cercano a su milpa.

El menor de edad salió como todos los días, a limpiar la parcela ubicada detrás de una de las montañas que rodean el pueblo, a unos 45 minutos caminando.

En casa lo esperaron para comer, pero no llegó.

“Mi chamaco salió a las dos de la tarde, se fue a ver la milpa y de ahí ya no regresó; entonces le dije… el Gordo todavía no regresa, entonces me dijo, deme de cenar y lo voy a seguir y fue que lo fue a seguir y de ahí, no supe nada más”, expresó María de Jesús Avendaño Castillo, madre de Adrián.