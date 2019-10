Felicity Huffman, de Esposas Desesperadas, comienza a cumplir su sentencia en prisión

Felicity Huffman se reportó en una prisión federal en California para cumplir una sentencia de dos semanas en el escándalo de admisiones universitarias, dijo un representante de la actriz.

La Institución Federal Correccional en Dublin es una prisión de baja seguridad para mujeres en el área de San Francisco.

Un juez federal en Boston sentenció a Huffman el mes pasado a 14 días en prisión, una multa de 30.000 dólares, 250 horas de servicio comunitario y un año de libertad condicional.

La estrella de “Desperate Housewives” se declaró culpable en mayo de fraude y asociación ilícita por pagar a un consultor de admisiones 15.000 dólares para que corrigiera las respuestas en la prueba de aptitud académica SAT de su hija.

En un comunicado emitido el martes por el representante de Huffman, dice que la actriz “está preparada para cumplir el término de encarcelamiento ordenado por la jueza Talwani como parte del castigo que ésta impuso por las acciones de la señora Huffman”.

El pasado 13 de septiembre, Felicity Huffman, actriz de Esposas Desesperadas, fue sentenciada a 14 días de cárcel, tras declararse culpable de pagar 15 mil dólares para falsificar el examen de ingreso universitario de su hija mayor.

La intérprete, de 56 años de edad, no pudo aguantar las lágrimas mientras se disculpaba por haber pagado 15 mil dólares a una organización benéfica falsa para que alterara los resultados del examen de admisión a la universidad de su hija Sophia.

Lo siento profundamente por los estudiantes, los padres y las universidades que han resultado impactadas por mis acciones. Me disculpo con mis hijas Sophia y Georgia, y con mi marido Will (el actor William H. Macy). Los he traicionado”, afirmó.

Huffman lamentó no haber seguido su instinto de “dar la vuelta” cuando llevó en auto a su hija a que hiciera el examen que después se manipularía, y recordó el momento en que la adolescente se enteró de lo que ella había hecho.

(Sophia) me dijo: ‘Ya no sé quién eres, mamá’. Y me preguntó: ‘¿Por qué no creíste en mí? ¿Por qué no creíste que podía hacerlo yo sola?’ Solo puedo decir que lo siento mucho. Estaba asustada, fui estúpida, y me equivoqué tanto… Estoy profundamente avergonzada”, agregó.