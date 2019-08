FEDOR, primer androide cosmonauta ruso, parte a la Estación Espacial Internacional en la Soyuz

Rusia lanzó la nave Soyuz MS-14 rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) con un androide como único tripulante, en un vuelo de prueba para certificar el cohete portador Soyuz 2.1a.

El lanzamiento fue efectuado a las 03.38 horas GMT desde el cosmódromo de Baikonur (Kazajistán), informó el Centro de Control de Vuelos Espaciales (CCVE) de Rusia.

El robot, Skybot-F850 o FEDOR, por sus siglas en inglés (Final Experimental Demonstration Object Research), que la prensa del país llama “Fiódor” por su similitud con el nombre ruso, permanecerá en el espacio un total de 17 días.

“¡Vamos allá!”, dijo el autómata, que repitió así la célebre frase que pronunció Yuri Gagarin al iniciar el primer vuelo espacial de la historia.

The Soyuz MS-14 spacecraft launched on a test flight at 11:38 pm ET. The Soyuz spacecraft will have an upgraded motion control and navigation system. #AskNASA | https://t.co/vKc64CRxnq pic.twitter.com/liq5veGsXg

Durante el vuelo, el robot transmitirá imágenes desde el interior de la Soyuz e informará al CCVE del funcionamiento de los sistemas de la nave.

“Fiódor” mide 180 centímetros y pesa 160 kilogramos, lo que obligó a reforzar la butaca en la que va instalado, ya que la de serie está calculada para un peso de 95 kilogramos.

Inicialmente, el autómata fue desarrollado por encargo del Ministerio para Situaciones de Emergencia de Rusia para la evacuación de personas de zona afectadas por derrumbes, incendios, así como por contaminación química y radiactiva.

Para ello, al androide, que por entonces llevaba el nombre de “Avatar”, le enseñaron a subir y bajar escaleras, conducir vehículos y utilizar distintos tipos de herramientas.

El acoplamiento de la Soyuz MS-14 con la EEI está programado para el próximo sábado.

En la plataforma espacial “Fiódor” será recibido por sus actuales tripulantes: los rusos Alexéi Ovchinin y Alexandr Skvortsov, los estadounidenses Andrew Morgan, Nick Hague y Christina Koch, y el astronauta italiano de la Agencia Espacial Europea (ESA), Luca Parmitano.

#SoyuzMS14 achieved LEO 2hrs ago. First time flown without a human crew in 33yrs, with new FCS and engines. @Roscosmos sends #FEDOR, a Skybot F-850 humanoid robot to #ISS, to test & assist via remote VR telem & AI. F-850 is non-EVA but will pioneer dev.https://t.co/2U6f8gcMIQ https://t.co/1zIaazRHZH pic.twitter.com/W1wXgEYqqL

