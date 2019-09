‘FEDOR’, el robot humanoide ruso, regresa con éxito a Tierra tras su breve estancia en el espacio

La nave rusa Soyuz MS-14 con el androide “Fiódor” como único ocupante aterrizó en la estepa kazaja sin novedad, informó Roscosmos, la agencia espacial de Rusia, en su cuenta de Twitter.

Te recomendamos: Cápsula Dragon de SpaceX se acopla a la Estación Espacial Internacional

El aterrizaje se produjo a las 00.32 hora de Moscú (21.32 GMT del viernes), poco más de tres horas después de que la nave abandonara la Estación Espacial Internacional a la que permaneció enganchada durante once días.

El robot, Skybot-F850 o FEDOR, por sus siglas en inglés (Final Experimental Demonstration Object Research), que la prensa del país llama “Fiódor” por su similitud con el nombre ruso, permaneció en el espacio un total de 17 días.

The #SoyuzMS14 spacecraft descent module carrying #SkybotF850 humanoid robot successfully landed.

All the reentry and landing operations went as expected! pic.twitter.com/wf7gyzdJmx

— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 6, 2019