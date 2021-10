Fauci rechaza que la nueva ola de COVID en EEUU sea culpa de migrantes y turistas

El principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci, rechazó la creencia mayoritaria entre los votantes republicanos de que los inmigrantes y turistas son la causa principal de la nueva ola de casos de COVID-19.

En entrevista a CNN, Fauci negó que la llegada de miles de inmigrantes a la frontera sur esté detrás del aumento de contagios, como muchos dirigentes republicanos han afirmado en los últimos meses.

“Cuando hay 700 mil estadounidenses muertos y millones y millones de estadounidenses infectados, no se puede mirar el problema desde afuera. El problema está dentro de nuestro propio país”, dijo Fauci. “Ciertamente, los inmigrantes pueden infectarse, pero no son la fuerza motriz de esto, seamos realistas”.

Este comentario vino a raíz de una encuesta dada a conocer el pasado día 28 de septiembre por Kaiser Family Foundation (KFF) que mostraba que la mayoría de los republicanos (55%) dice que los inmigrantes y turistas que traen la COVID-19 a los EE.UU. es la principal razón del alto número de casos.

En el total de la población, el 37% de los encuestados se mostraban convencidos de que estos dos grupos eran un vector de contagio, aunque menos que los que piensan que la gente no está tomando suficientes precauciones (62%) como factor fundamental o que demasiadas personas se niegan a recibir la vacuna o que la variante Delta es más infecciosa (ambos 58 %).

Pero para los republicanos los inmigrantes y turistas son la principal causa, por delante de la variante delta (41%) y que las vacunas no son “tan efectivas” como los científicos inicialmente pensaron (40%).

Ante estas creencias, Fauci dijo que “viendo los datos” sobre quién se enfermó y murió a causa de la COVID-19 es evidente que “absolutamente no” hay una relación directa y que los inmigrantes no son una razón principal por la que la COVID-19 se está extendiendo en los Estados Unidos.

Pero dirigentes conservadores como el senador Ted Cruz o los gobernadores de Texas y Florida, Greg Abbott y Ron DeSantis, respectivamente, han culpado repetidamente a la llegada masiva de inmigrantes a la frontera sur del aumento de casos en sus estados.

Cuestionado por el Título 42, medida que permite a las autoridades migratorias expulsar de inmediato a buena parte de los inmigrantes que llegan a la frontera, no quiso adentrarse mucho en esta polémica medida porque no está “familiarizado con las complejidades de la regla”, pero sí dijo que “centrarse en los inmigrantes, expulsarlos, no es la solución a un brote”.

El Título 42 fue instaurado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y gracias a él cerca de 950.000 inmigrantes, de los 1.5 millones que fueron detenidos en la frontera sur desde octubre de 2020, fueron expulsados del país.

Este viernes, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo que estaban “reevaluando” el Título 42, muy criticado por grupos de derechos civiles pero que el Gobierno del presidente Joe Biden ha mantenido, al igual que hizo el de su predecesor, Donald Trump, que, según reportes de prensa, lo impuso para cerrar las fronteras a la inmigración.

