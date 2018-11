Admiradores de Freddie Mercury conmemoran 27 años de su muerte

El 24 de noviembre es el aniversario de la muerte de Freddie Mercury en 1991 a la edad de 45 años. El líder de la banda británica Queen murió en su casa. El legendario Farrukh Bulsara, a quien el mundo conoce como Freddie Mercury, nació el 5 de septiembre de 1946. Vivió una corta pero agitada vida, convirtiéndose en uno de los representantes más brillantes del rock británico.

Aunque vivió poco más de cuatro décadas, queda una gran huella en la historia del mundo, un golpe que logró escribir de por vida, que disfrutan más de una generación de amantes de la música y fanáticos.

Un día antes de su muerte, Mercury confirmó oficialmente que tenía SIDA. Los rumores sobre esto se habían extendido desde 1986 hasta la fecha en que la prensa filtró la información de que el cantante fue examinado para detectar la enfermedad mortal.

Recientemente ha existido un gran despliegue publicitario sobre la película “Bohemian Rhapsody” como una celebración del cantante. Desde niño Freddie aprendió a tocar el piano, se unió al coro de la escuela y tuvo varios papeles en las producciones teatrales de la escuela.

Su familia se mudó a Inglaterra a principios de los años 60 y Freddie se inscribió en el Ealing College of Art. Aunque se hizo amigo de Brian May y Roger Taylor (tocaron en una banda con uno de los amigos de Freddie, Tim Staffwell) no fue hasta 1970 cuando el trío unió fuerzas, junto con John Deacon, para Queen. También fue en este momento que Freddie cambió legalmente su nombre a Freddie Mercury.

Freddie Mercury era el rostro de la reina. La banda tenía una mezcla muy popular de hard rock, pop, cabaret, glam y música de ópera en los años 70. Su álbum debut se grabó entre 1971 y 1972 y se lanzó en julio de 1973. Alcanzó la categoría de ventas de oro en el Reino Unido y Estados Unidos. En ese momento, Freddie Mercury diseñó el logotipo de la cresta de la reina que se convirtió en una imagen familiar en la mayoría de los productos de la banda.

La banda disfrutó de un éxito fenomenal. El segundo álbum de la banda, Queen II, se lanzó en marzo de 1974 y coincidió con una extensa gira por el Reino Unido con canciones “Seven Seas of Rhye”, “Father to Son” y “The Fairy Fellers Master-Stroke”. Mientras que su tercer álbum le dio a Queen un gran éxito con “Killer Queen”, fue A Night at the Opera el que anotó su primer hit número uno, el “Bohemian Rhapsody” de 7 minutos.

Esta fue la canción que demostró cuán extraordinario fue Freddie Mercury para el mundo. En “Bohemian Rhapsody”, Mercury colocó su propia voz en un coro. Fue un proceso minucioso en los días de la cinta de carrete a carrete. La canción presenta cambios de tempo melodramáticos y tonos operísticos grandilocuentes. La grabación del single fue larga y agotadora y se dice que duró no menos de cuatro meses.

Una noche en la ópera los llevó al escenario mundial. Otros singles conocidos en este álbum incluyen ‘You’re My Best Friend’ y ‘The Prophet’s Song’, pero también hay ‘Love Of My Life’ que se rumorea que fue escrito por Freddie como un homenaje a su entonces, novia a largo plazo, Mary Austin.

Aunque ya no es un secreto, Freddie Mercury era gay, pero se preocupó por Mary Austin bastante profundamente. Incluso después de que se separaron, Freddie y Mary permanecieron involucrados en la vida del otro. Freddie fue el padrino del hijo de Mary, y cuando Freddie murió, dejó a Mary Austin la mayor parte de su dinero, su casa y, lo más notable, sus derechos de grabación.

Es cierto que esas regalías le habrían traído bastante dinero a lo largo de los años, especialmente si se considera el catálogo posterior. También se dice que Austin es la única persona que conoce el lugar de descanso final de Freddie Mercury, después de que él le dio instrucciones estrictas sobre dónde colocar sus cenizas (un secreto que se conserva incluso a sus padres).

Freddie Mercury fue uno de los artistas más extravagantes de la escena del rock británico durante casi 20 años. Tenía una legión de fanáticos, muchos de los cuales se habían preocupado por su salud y bienestar cuando se mostró demacrado y enfermo en la década de 1980.

El 23 de noviembre de 1991, Freddie Mercury emitió una declaración que decía:

“Después de una enorme conjetura en la prensa, deseo confirmar que me hice la prueba de VIH positivo y tengo SIDA. Me pareció correcto mantener esta información privada para proteger la privacidad de quienes me rodean. Sin embargo, ahora ha llegado el momento de que mis amigos y seguidores de todo el mundo sepan la verdad, y espero que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos aquellos de todo el mundo en la lucha contra esta terrible enfermedad”. Un día después, llegó la noticia de que había fallecido.

Se celebró un concierto en honor de Freddie Mercury cinco meses después de su muerte en el estadio de Wembley. Asistieron más de 70, 000 personas.

Brian May y Roger Taylor han seguido actuando como Queen, con una serie de cantantes invitados, entre ellos el difunto George Michael, que se colocó en los zapatos de Freddie Mercury. Sin embargo, la contribución de Mercury a la música, su personalidad única y su muerte prematura significaron que siempre sería recordado como una leyenda del rock.

