Fanáticos de lo extraterrestre se congregan en ‘Area 51’

Algunas decenas de personas, y no los 2 millones que es esperaban, se congregaron este viernes cerca de la secreta base militar de Estados Unidos en respuesta a una convocatoria en Facebook para tomar la instalación en búsqueda de extraterrestres.

Los asistentes, algunos con máscaras alienígenas o sombreros de papel de aluminio, comenzaron a reunirse a la hora sugerida del viernes a las 10h00 GMT en la zona donde se encuentra “Area 51“, en el estado de Nevada.

No intentaron asaltar la base, que está fuertemente custodiada. Solo una mujer trató de pasar bajo una reja y fue detenida, así como un hombre que orinó en las cercanías.

La convocatoria fue publicada en Facebook como una broma en junio, pero rápidamente se fue de control cuando más de dos millones de personas confirmaron su participación en la toma de esta remota instalación que ha sido blanco por años de teorías de conspiración sobre alienígenas.

El evento, llamado “Storm Area 51, They Can’t Stop All Of Us” (“Tormenta en Area 51: No pueden detenernos a todos”), fue luego eliminado por Facebook.

Las fuerzas militares emitieron una severa advertencia antes del evento diciendo que se usaría fuerza letal contra cualquiera que intentara entrar sin autorización al lugar, cuya existencia el gobierno reconoció en 2013.

En lugar del asalto a la base, se terminaron organizando dos festivales de fin de semana en los dos pequeños pueblos de Nevada, Rachel y Hiko, que se encuentran cerca de la zona militar, a unas dos horas y media en auto de Las Vegas.

Había preocupación en el condado por la llegada de miles de voluntarios

Una persona vestida de alíen en la reja de la base militar, (AP)

El jefe de policía del Condado Lincoln, Kerry Lee, dijo a una cadena de televisión que la caza y el ciclismo de montaña son las atracciones principales en esta temporada, pero normalmente los turistas son unos cientos.

Podríamos manejarnos con unas 1,000 personas, pero con grandes dificultades”, añadió. “Que el cielo nos proteja si vienen 5,000 personas. Eso duplicaría la población de todo el condado”, dijo.

La otra preocupación de Lee es el peligro intrínseco de un área desértica, en pleno verano y con recursos de rescate limitados.

Y como todo acontecimiento que pueda atraer multitudes, la congregación de creyentes y curiosos el 20 de septiembre se ha convertido en materia de negocios lucrativos.

La cadena de restaurantes Arby’s anunció que enviará a Rachel un camión con comida y un menú supersecreto.

No podemos confirmar si hay alienígenas en el Área 51, pero si aparecen se merecen las mejores comidas de la Tierra”, dijo la cadena en un comunicado, en el que aseguró que si no aparecen los extraterrestres, atenderá “a todos los que asistan a este acontecimiento histórico”.

Anheuser-Busch ha creado una etiqueta de edición especial de su cerveza Bud Light, con colores verdes, y anunció que si bien no patrocina la invasión del área militar, sí distribuirá la cerveza gratis a los extraterrestres que escapen.

Y los fabricantes de los juegos Lego se unieron a la curiosidad por los extraterrestres con una serie de muñequitos que los representan, pero también prefirieron pedir prudencia ante la convocatoria de la toma de la base militar.

