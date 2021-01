Fanáticos de Trump siguen rechazando la victoria de Joe Biden

Muchas de las 75 millones de personas que votaron por Donald Trump han decidido boicotear este miércoles la ceremonia de investidura de Joe Biden y Kamala Harris.

Todavía se niegan a reconocer la victoria de Biden como legítima, aunque ha sido ratificada por la justicia, aseguran que los disturbios y la violencia en el Capitolio no fueron provocados por simpatizantes de Trump pese a las pruebas y temen ser silenciados por los demócratas en los próximos cuatro años.

Estos son los testimonios de algunos partidarios de Trump, recabados por teléfono y sintetizados.

Gia Maxson, profesora de yoga, católica ferviente de Hickory, Carolina del Norte, dijo: “Cuando Trump fue investido me sentí tan feliz (…) Esta vez no voy a mirar. Fui a dos mitines de Trump, fueron experiencias formidables, increíblemente positivas. Los seguidores de Trump no cometen violencias así (como la del Capitolio), fue un montaje para acallarlo”.

“Tengo miedo, estoy enojada, absolutamente sorprendida de que esto pueda pasar en Estados Unidos. Siempre me preocupé por la seguridad (de Trump) estos cuatro años, intentaron tanto derribarlo. Finalmente hallaron una manera de asesinarlo. Pero no creo que se vaya, esto será el inicio de otra gran cosa, Trump Media u otra cosa. Espero que surja un nuevo partido, un Partido de Patriotas, ese sería el mejor escenario, el fin del sistema bipartidista del ‘pantano'”, comentó Gia Maxson.

Doug McLinko, funcionario electo republicano del condado rural de Bradford, en Pensilvania, señaló: “No quiero que nuestra Constitución sea arruinada más de lo que lo está. Si (los demócratas) suprimen el (sistema de designación del presidente por parte del) colegio electoral, la Pensilvania rural, el Estados Unidos rural, ya no tendrá ninguna voz, solo la tendrán las grandes zonas urbanas”.

“El país nunca estuvo tan dividido. Nos tratan de nazis -mi abuelo combatió durante la Segunda Guerra Mundial, vio un campo de concentración justo después de su liberación, no hay peor insulto. Y sin embargo, eso es lo que hacen… ¡Y luego dicen que quieren unir el país!

El procedimiento de destitución de Trump es totalmente inconstitucional. Parecen olvidar que 75 millones de personas lo votaron. Van a intentar destruirlo, pero pienso que seguirá desempeñando un rol (…) El (movimiento del) populismo nacional es más vasto que Donald Trump, no desaparecerá”, destacó Doug McLinko

Sharon McGettrick, empleada de seguro médico de Clearwater, en Florida: “Tengo la impresión de que (Biden) va a deshacer todo lo que Trump hizo. Esperaba que continuase la política de inmigración, con el muro (…) o los derechos aduaneros contra China. Tengo la impresión de que no tendremos opción, libertad de expresión. También nos sacarán las armas. Toda la situación del covid ha sido orquestada por China, para pegarnos financieramente y económicamente”.

“Tomo mi propio ejemplo: perdí mi empleo en noviembre de 2019 (…), hallé uno justo antes de la pandemia (…) y volví a perderlo en octubre. Soy madre soltera, tengo dos hijos de 28 y 18 años, pero soy yo quien paga las cuentas. Ya no hay una clase media, solo hay ricos y pobres (…) Yo gano 31.000 dólares anuales, las estadísticas me colocan en la pobreza”, dijo Sharon McGettrick.

Tim Hearn, jefe de dos pequeñas empresas en Charlotte, Carolina del Norte, comentó: “Los políticos de Washington forman una suerte de partido único, crearon un clima donde lo que hacen es un oficio, un modo de vida, más que un trabajo al servicio del país. Trump volvió a traer a Estados Unidos empleos que los anteriores gobiernos, demócratas y republicanos, habían dejado partir al extranjero. Trump no era solo los azules (demócratas) contra los rojos (republicanos), era Estados Unidos contra la globalización”.

“Con Biden, aumentará el costo de la energía: en vez de ser independientes desde el punto de vista energético, aprobarán acuerdos para que volvamos a depender del petróleo extranjero, esto matará mis negocios, muy dependientes del precio de la gasolina. Y si aumentan el salario mínimo federal a 15 dólares la hora, eso también me perjudicará. Harán todo lo posible para eliminar (el movimiento pro-Trump), pero no desaparecerá. Basta con ver lo que hacen desde hace dos semanas: anulan, borran, bloquean. ¿Por qué? Este país fue fundado sobre el debate, sobre las ideas, no sobre una única religión. No veo a nadie que pueda liderar el movimiento como (Trump) lo hizo. Si no vuelve a presentarse, su hijo Donald Junior podría hacerlo, creo que es el único que puede tomar la posta”, señaló Tim Hearn.

Con información de AFP

LSH