Familias se funden en abrazos en la frontera entre México y Estados Unidos

Así y solo durante tres minutos, familias separadas por las políticas migratorias de Estados Unidos, se fundieron en abrazos en medio del río Bravo en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas.

Vine a visitar a un hermano que tengo 15 años que no lo miraba y me dio gusto mirarlo después de 15 años y pues es algo muy triste, porque después de mucho tiempo que no puede uno ir para allá o algo así, pero es una oportunidad que le dan aquí”, dijo Ricardo Corral, ciudadano.