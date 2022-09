A un año de la inundación en hospital de Tula, familias recuerdan a víctimas con misa

La noche del 6 y primeras horas del 7 de septiembre de 2021, en la ciudad de Tula, en Hidalgo vivieron una noche trágica debido a fuertes tormentas que ese día azotaron tanto el Valle de México y el Valle del Mezquital, un torrente de aguas negras rebasó la capacidad de dos ríos de la zona, El Rosas y Tula. Sus caudales inundaron todo a su paso, más de 31 mil familias se quedaron sin casa y en el hospital general del IMSS de Tula, 14 pacientes murieron por fallas en la electricidad, que afectaron sus respiradores, eran pacientes COVID.

Hoy familiares de esos pacientes los recordaron afuera del hospital, mientras que en la zona persisten los impactos de la peor tragedia de la región.

La inundación más severa en casi medio siglo en Tula, Hidalgo, arrasó con los bienes de miles de personas.

Una tragedia que será recordada por la muerte de 14 pacientes COVID internados en el hospital del IMSS y que fallecieron a falta de energía eléctrica, indispensable para sus respiradores.

“Ese día tuve la oportunidad de hacer una video llamada con él el día 6 en la noche, lo vi cansado lo vi débil, porque tenía un ventilador. Me decía que no me fuera, porque él ya iba a salir, pero no me imaginé que él perdiera la vida”, agregó Angélica María Ortiz Martinez, viuda de uno de los fallecidos en la clínica del IMSS de Tula.