Familias pierden sus casas por incendio y enfrentan temperaturas congelantes sin techo

Después de perderlo todo en un incendio en el municipio de Juárez, Nuevo León, dos familias tuvieron que soportar las bajas temperaturas al no tener un techo que evitará el frío.

Cinco días después de perderlo todo en un incendio en el municipio de Juárez, Nuevo León, dos familias -incluidos seis menores- tuvieron que soportar las bajas temperaturas al no tener un techo que evitará que el aire frío se filtrara entre los escombros, donde literalmente durmieron.

Un incendio ocurrido el pasado viernes por la noche en la calle Insurgentes, dentro de la colonia 16 de Septiembre, redujo a cenizas una vivienda que estaba construida a base de madera; mientras que en el segundo domicilio, el fuego acabó con muebles y techos.

Que me ayuden en lo que sea su voluntad porque no tengo nada, me prestaron unas tres láminas, son las que tengo”, indicó Dora Alicia Jiménez Casas, una de las damnificadas. No recogí nada, nada más con lo que traigo puesto, es lo único con lo que me quedé”, agregó.

La familia que perdió por completo su casa, y donde se cree que inició el fuego, recibió ayuda de vecinos para que la noche del lunes tuvieran un lugar para dormir, ante la llegada del frente frío número 12 que trajo temperaturas de un solo dígito.

Autoridades del municipio de Juárez se acercaron a estas dos familias para llevarles por lo pronto artículos de primera necesidad y despensas, en lo que se hace un recuento para apoyarlos con material que sirva para levantar de nueva cuenta estos patrimonios.

Una vecina me ofreció su casa para irnos a quedar por las temperaturas porque anoche comenzó a cambiar el tiempo y nos movimos con ellas, y pues se me perdió todo en el incendio, no se pudo rescatar nada”, señaló Idalia Mata López, otra de las damnificadas.

Con información de Ángel Giner

AAS