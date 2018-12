Familias de Monterrey se preparan para montar nacimientos navideños

Con la llegada del mes de diciembre, muchas familias comienzan a desempolvar las figuras para instalar el nacimiento navideño.

Borreguitos, pastores, Reyes Magos, María, José y por su puesto el niño son parte de las imágenes que no pueden faltar, sobre todo el niño Jesús, ya que en muchos de los casos tiene un valor sentimental debido a que en algunas ocasiones es heredado por generaciones y es la antigüedad lo que provoca que se vayan dañando.

Muchas veces nosotros les decimos, oiga es que este niño está muy dañado y con lo que le voy a cobrar con eso se puede comprar cinco, y ellos me dicen no me importa lo que me cobre, yo lo que quiero es tenerlo porque viene de generación en generación”, explicó José Márquez, repara figuras navideñas.

Así es, lo que pasa es que muchos vienen de generaciones, desde la bisabuela, la abuela, la mamá y no lo dejan, entonces tenemos imágenes de niños Dios que son demasiado digamos de 60 años. Hemos arreglado imágenes de muchos años y de los niños Dios algunos de 65 años, porque era de la abuela, de la señora ya grande”, afirmó Mario Márquez, repara figuras navideñas.