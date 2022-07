Familias desplazadas por ‘El Chueco’ en la sierra Tarahumara desean recuperar terrenos

En la sierra Tarahumara siguen buscando a Jose Noriel Portillo Gil, ’El Chueco’, a quien se señala como el responsable de la muerte de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma, y también como principal causante de los desplazados por la violencia, al despojar de sus tierras a los habitantes de la zona.

Margarita y su familia huyeron en 2014 de su rancho en Monterde, municipio de Guazapares, en la sierra Tarahumara, luego de que asesinaran a su cuñado.

Dos años después intentaron regresar. El terreno de 25 hectáreas donde había dos mil árboles frutales y 140 cabezas de ganado, estaba tomado por un grupo delincuencial que, asegura, estaba encabezado por José Noriel Portillo, “El Chueco”, con quien buscaron sin éxito un acuerdo para volver a sus terrenos.

Margarita no recuperó su rancho. Vive en una casa de menos de 60 metros cuadrados, siembra algunas verduras y tiene una mascota para subsistir hace empanadas y ropa. Su esposo Cruz Soto fue asesinado en 2016.

La Consultoría Técnica Comunitaria ha acompañado a 30 familias de dos comunidades de la sierra Tarahumara que han sido desplazadas por este grupo.

Cruz Sánchez huyó de su vivienda en el manzano, municipio de Uruachi, en 2015. Afirma que su hijo Carlos Benjamín, de 18 años, se negó a trabajar con ‘El Chueco’, un mes después lo mataron.

“A él como que lo obligaron a que fuera parte de ellos, estuvieron dos días ahí donde estaba ‘El Chueco’. Me dijo: sabes qué, yo ya no quiero estar aquí, porque quedamos que íbamos a trabajar para este, entonces yo no quiero”, afirmó Cruz Sánchez, exhabitante de Sierra Tarahumara.