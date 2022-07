Familias de migrantes fallecidos en la tragedia en San Antonio exigen acelerar su identificación

Tras haber sido encontrado el tráiler abandonado en San Antonio, Texas, en el que murieron 53 migrantes debido a la falta de ventilación y las altas temperaturas, el proceso de su identificación ha sido lento y doloroso; en Oaxaca y Guanajuato, familias claman a las autoridades para que aceleren los procedimientos.

Te recomendamos: ‘Ya estamos en Texas’: Último audio de Juan Jesús Trejo, migrante que habría viajado en el tráiler de San Antonio

A Jozué Díaz Gallardo, de 34 años de edad, su familia lo recuerda como un joven alegre y trabajador; era el quinto de seis hermanos de una familia mixe, originaria de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.

Desde hace varios meses había tomado la decisión de irse a trabajar con su hermano Noel, en la empresa de la construcción que estableció en Denver, Colorado.

Francisco Javier Díaz Gallardo, hermano de Jozué, migrante fallecido, señaló que la última vez que se comunicó fue cuatro días antes del incidente, que se encontraba en Nuevo Laredo y que había conseguido a una persona que lo iba a pasar bien.

Por su hermano Noel, la familia se enteró que Jozué iba a bordo del tráiler abandonado.

En Tlahuitoltepec, Jozué trabajaba como chofer de un taxi. Estaba separado de su mujer y tenía un hijo menor de edad; según sus padres, se fue de Oaxaca porque el dinero que ganaba ya no le alcanzaba para vivir.

Familiares y amigos se reúnen en una vivienda del centro de Tlahuitoltepec a rezar para que su cuerpo pueda regresar a su comunidad.

En Guanajuato, autoridades afirman que ya les informaron de siete connacionales fallecidos.

“Me acaba de dar información el consulado mexicano, aquí en San Antonio, de siete personas fallecidas con nombres de guanajuatenses, me piden que no publique estos nombres porque todavía no se han hecho pruebas científicas, a seis les hemos dado la información no científica”, apuntó Juan Hernández, secretario de Migrante y sus familias en Guanajuato.