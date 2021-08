Familias de extranjeros retenidas en Cancún denuncian corrupción y violencia de personal migratorio

En Quintana Roo, integrantes de cuatro familias de turistas, entre ellas 11 niños que llegaron de Rusia, Kazajistán y Kirguistán para vacacionar en Cancún se encuentran retenidas desde hace más de un mes en el aeropuerto de esa ciudad por personal migratorio, según denuncian sus familiares y defensores legales.

“El problema está es que ya tienen más de un mes, varias semanas en calidad de prisioneros”, dijo José Luis González, abogado de los retenidos.

En hacinamiento y sin ser alimentados debidamente, según narran sus familiares y abogados, 25 extranjeros provenientes de Rusia, Kazajistán y Kirguistán están desde la última semana de julio retenidos por agentes de migración, bajo el argumento de que sus documentos son falsos.

“Supuestamente retenidos por una cuestión legaloide que está manejando, pero más bien es de corrupción los agentes de migración llamados los rudos, les llaman los rudos. Piden tres mil dólares por personas en principio”, comentó José Luis González, abogado de retenidos.

Los extranjeros se encuentran divididos: 14 están en un pequeño cuarto con colchonetas en el piso del aeropuerto, el resto está en un centro de rehabilitación para adictos llamado “Despertares Cancún”.

“Mi familia fue golpeada por los oficiales de migración. No les dejan llevar la comida ni bebida, tiene su sobrino de 8 años está totalmente sin energía, no tiene leche, no tiene agua. Tiene una amiga que está embarazada y no tiene agua”, familiar de retenidos de Kazajistán.

Habían contratado un paquete vacacional para pasar dos semanas en Puerto Morelos.

Aunque la Ley de Migración lo prohibe, la defensa de los extranjeros narra que entre los retenidos se encuentran 11 menores: dos bebés, de 8 meses y 2 años, y nueve niños de entre 5 y 7 años.

“En forma inhumana tienen a esos niños que en un momento dado ya están cayendo en enfermedades que según el médico general que está ahí requiere de especialistas”, destacó José Luis González, abogado de retenidos.

El Instituto Nacional de Migración informó que el 21, 22, 23 y 31 de julio determinó la inadmisión de los extranjeros “con base en las disposiciones establecidas en la Ley de Migración” y en atención a una resolución judicial, deberán permanecer en la llamada “sala de tránsito”, administrada por la empresa concesionaria aeroportuaria hasta que sean liberados.

Con información de En Punto.

LLH