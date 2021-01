Familias enteras contagiadas por COVID son internadas, la falta de oxígeno dificulta la atención en casa

El COVID-19, por su carácter contagioso, está afectando de forma desigual a las familias. En algunos casos son varios miembros de la misma familia los que enferman al mismo tiempo. No por nada las reuniones familiares son consideradas por las autoridades sanitarias uno de los eventos donde más se disemina el virus. Y es que todos solemos en esas ocasiones se sienten en confianza.

“Es de terror, definitivamente es de terror llegar con tu tanque de oxígeno vacío con la urgencia de que ya lo requieres en casa y te encuentras una fila de un kilómetro. Te puedes tardar hasta dos días en llenar un tanque de oxígeno”, dijo Katya RuÍz,, familiar de pacientes COVID.

Katya y Guadalupe tuvieron que internar a Noé, su cuñado, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, cuentan que Noé estaba siendo atendido en casa pero decidieron hospitalizarlo ante la imposibilidad de conseguir oxígeno para mantenerlo estable.

“Llega un punto en el que ya no se puede tratar en casa y necesitas muchísimo oxígeno, cuando tomamos la decisión es cuando nos damos cuenta que vamos a ocupar más de seis litros porque un tanque grande como este, a seis litros, te dura como cuatro horas y si necesita más oxígeno hasta diez o quince, o sea te dura en un abrir y cerrar de ojos. Guadalupe Balderas”, reiteró un familiar.

En el mismo hospital están María y Antonio Balderas, padres de Guadalupe y suegros de Katya. Durante la pandemia, las familias Ruiz y Balderas han sufrido la muerte de varios seres queridos.

“El 25 de mayo falleció mi esposo, sus papás están graves, muy delicados están hospitalizados en el INER están intubados y un familiar más que es el esposo de su hermana también está muy delicado. En la familia de mi mamá llevamos siete decesos, yo creo que si llegamos a los diez en este año, pues no lo sé siguen contagiados algunos menos graves. En la familia de mi esposo llevan tres decesos”, explico Katya.

Aunque algunos integrantes de las familias se contagiaron desde el año pasado, Katya prevé que lo que viene será peor.

“Al principio me tocó hacer lo mismo en mayo y yo bajaba de mi carro, sólo tenía un tanque traía yo a mi paciente en mi carro con la reserva del oxígeno bajaba y en automático me lo llenaban y lo volvía a conectar a mi paciente, ahorita no. Es como una pesadilla, si nosotros como seres humanos no cooperamos para cuidarnos, no llevamos las medidas como deben de ser, pues esto no va a terminar”, concluyó Katya Ruiz.

