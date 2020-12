Familias afectadas por inundaciones en Tabasco vuelven a casas para rehabilitarlas

En Tabasco, algunas familias que tuvieron que dejar su casa por las inundaciones están ya regresando y se enfrentan ahora a otro problema: que es rehabilitar sus viviendas.

Te recomendamos: Afectados por inundaciones en Tabasco protestan por cierre de censo, dicen no ser tomados en cuenta

Hace 26 días así lucía la comunidad “Los Acosta”. Sus 84 casas estaban casi sumergidas bajo el agua.

Ahora, así luce esta misma comunidad, ubicada a 16 kilómetros de distancia de Villahermosa, Tabasco.

El pasado 9 de noviembre la familia Hernández abandonó su casa después de 44 años de habitarla.

La inundación alcanzó casi medio metro de altura.

“Nostalgia y tristeza a la vez porque ves tu casa en el agua que tanto esfuerzo hiciste, la hiciste más alta pensando que no te ibas a ir, porque ha crecido el río y nos vamos, pero no, no vamos como ahorita que las casas se están hundiendo todas, ya somos poquitos los que quedamos aquí en la comunidad de Los Acosta”, dijo Beatriz del Carmen Hernández, habitante de “Los Acosta”.