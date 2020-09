Familiares y amigos despiden a menores asesinados en un velorio en Cuernavaca

El multihomicidio de la noche del martes en el que fallecieron ocho personas, sacudió a los vecinos de la colonia Antonio Barona de Cuernavaca, Morelos. Sobre todo porque entre las víctimas hay dos menores de edad, de 15 y 16 años, que fueron despedidos esta tarde.

Además, en las ultimas horas han habido tres episodios violentos en esa colonia.

Su sueño era ser futbolista profesional. Diego Miranda, Dieguito, como lo conocían sus amigos, tenía 15 años de edad y desde los ocho practicaba este deporte. Era el capitán del equipo Baxter de Cuernavaca, Morelos, y en breve comenzaría a ser visto por un equipo de primera división.

“Yo ya se lo había comunicado meses anteriores, que lo habían elegido para ir a Cruz Azul y él amaba Cruz Azul, un niño con muchas cualidades, muchas condiciones muy competente, muy capaz un niño con mucho futuro dentro del deporte”, comentó Gregorio Yáñez Pineda, entrenador de fútbol del equipo Baxter.

La noche del martes pasado acudió a despedir a Arath Emiliano, su amigo de la infancia que murió en un accidente vial.en el domicilio de la colonia Antonio Barona de Cuernavaca, Dieguito se convirtió en una de las 8 personas asesinadas por un grupo de hombres armados.

“El día que lo asesinaron el niño se presentó a entrenar; entrenamos de 5 a 7 y a las 7 se fue a su domicilio y 3, 4 horas después fue asesinado. Los niños están destrozados. Es una impotencia tremenda, nos mutilaron con Diego, mutilaron la institución”, dijo Gregorio Yáñez Pineda, entrenador de fútbol del equipo Baxter.

En el ataque armado, otro jugador del mismo equipo resultó lesionado y aún está hospitalizado. se trata de un joven estudiante de preparatoria de 16 años de edad.

“Todos los chicos que murieron eran hijos de familia, eran menores de edad, estudiaban, otros eran deportistas”, apuntó Alejandro García, vecino de la colonia Barona.

“No es posible que permitan que la delincuencia esté masacrando a nuestros niños, no se vale”, comentó Gregorio Yáñez Pineda, entrenador de fútbol del Equipo Baxter.

La tarde de este jueves, en medio de un fuerte operativo de seguridad de la policía estatal y guardia nacional, fue sepultado Daniel, el otro menor de edad que murió en el multihomicidio

“Pues realmente lo que se exige es que la justicia como siempre se ha necesitado, se ha ocupado y que ojalá que se encuentre a la persona responsable”, dijo un amigo de menor fallecido.

En un comunicado, el gobierno de Morelos señaló que reforzarán los operativos de vigilancia en la zona y que apoyarán económicamente a familiares de fallecidos y heridos el 1 de septiembre. además, la fiscalía del estado informó que ya se tiene el móvil del ataque.

“Creemos que es una pugna entre dos grupos bien identificados, pero no le quiero poner en este momento nombre y apellido a estos grupos. Tenemos que tener mucho cuidado de no criminalizar a esas personas, porque no tenemos la certeza de que si iban buscando a uno de ellos en momento el ataque o fue tema colateral”, expuso Uriel Carmona, fiscal del Estado de Morelos.

La mañana de este jueves en la colonia Barona ocurrió otro ataque armado que dejó como saldo una persona muerta. Es el tercer ataque de este tipo en la colonia en tres días.

Ataques relacionados

“Ya sabemos que está relacionado porque se usaron las mismas armas, eso es algo que ya esta pericialmente determinado. Eso nos conduce a una línea sólida”, comentó Uriel Carmona, fiscal del Estado de Morelos.

“Yo aquí llevo 50 años viviendo y nunca había pasado lo que está pasando ahorita”, señaló Salvador, vecino de la colonia Barona.

“Esta feo, está muy fea la inseguridad, está bien difícil la vida que estamos llevando aquí”, comentó Edmundo, vecino de la colonia Barona, Cuernavaca.

