Familiares y amigos dan el último adiós a las víctimas del colapso en Línea 12 del Metro CDMX

Tras vivir un calvario buscando a sus familiares que viajaban en la Línea 12 cuando colapsó y saber que lamentablemente perdieron la vida, hoy despidieron a las víctimas mortales del Metro Olivos, varios en el Panteón San Lorenzo Tezonco.

El colapso del viaducto elevado de la Línea 12 del Metro la noche del lunes, en el tramo entre las estaciones Tezonco y Olivos, dejó 25 familias en duelo.

Rodeado de familiares, vecinos y algunos compañeros de su secundaria, el cuerpo de Brandon Giovani Hernández Tapia llegó a casa, en Santa Ana Zapotitla.

La noche del lunes, el menor de 12 años de edad había ido al centro a comprar un presente para el 10 de mayo, y viajaba en uno de los vagones que se desplomó en plena Avenida Tláhuac.

Veinte horas antes Marisol, su madre y otros familiares comenzaron a buscarlo sin descanso en la zona del accidente, pidieron que se emitiera una Alerta Amber y recorrieron hospitales y Ministerios Públicos.

“Tenía la esperanza de que mi hijo apareciera con vida, que tenía noticias de mi hijo, pero no me imaginé, nada me va a devolver a mi hijo, levanté el acta para buscarlo y sí lo encontré, pero muerto”, lamentó la mamá de Brandon el 4 de mayo.

El padre de Brandon recuerda que en su recorrido encontró la ayuda de una persona que no conocía, que en moto lo llevó por muchos puntos, hasta que el menor fue localizado en la Fiscalía de Iztapalapa.

“Un señor que ni conozco, en un camión escuchó todo lo que me pasaba y me dijo: ‘no te preocupes, ahorita te llevo’, y me bajó en su casa y me dijo ahorita en mi moto te llevo, le agradezco a ese señor que me llevó a hospitales de Tláhuac, a la zona territorial. Todo lo que me den no me lo va arreglar, no le va a regresar la vida, pero cuando menos que se le haga justicia”, Pedro Francisco Hernández, papá de Brandon Giovanni.