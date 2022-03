Familiares y amigos dan el último adiós a ‘El Mijis’ en San Luis Potosí

Familiares y amigos dieron el último adiós a Pedro Carrizales “El Mijis”, exdiputado y activista, quien murió en un accidente automovilístico, ocurrido el 3 de febrero.

Los restos de “El Mijis” llegaron a la capital de San Luis Potosí, a la funeraria Memorial del Consuelo, posteriormente fueron trasladados a casa de sus familiares.

La familia de “El Mijis” decidió velarlo de manera privada.

En tanto, diputados del Congreso local guardaron un minuto de silencio en memoria de Pedro Carrizales, quien trabajó en el recinto de 2018 a 2021.

Los que se sabe sobre la muerte de ‘El Mijis’

Pedro Carrizales “El Mijis” desapareció el 31 de enero de 2022, tras salir en una camioneta roja del hotel Las Fuentes, ubicado en la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, y se dirigía hacia la ciudad de Monterrey, capital de Nuevo León.

Dos días después su esposa recibió un audio del Mijis por el sistema de mensajería de WhatsApp informando que lo había detenido un grupo de operaciones especiales de la policía de Coahuila.

“Gracias a Dios ya me soltaron, me tenían los policías, los Gafes, pensaban que era de los malos, pero ya voy para allá, no te preocupes”, escribió.

Para el 24 de febrero, el Fiscal de Tamaulipas informó que se investigaban si “El Mijis” había estado en la ciudad de Nuevo Laredo, debido a que su esposa comentó que el teléfono móvil fue activado en varias ocasiones en esa ciudad fronteriza.

Las investigaciones de las fiscalías de los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila concluyeron que Pedro Carrizales falleció en un accidente automovilístico ocurrido el 3 de febrero.

Los familiares de Carrizales Becerra, apodado “El Mijis2, arribaron a la Fiscalía de Tamaulipas en Ciudad Victoria, capital del estado, para recoger el cadáver del exdiputado, quien presuntamente murió por el incendio del vehículo en el que viajaba y su cuerpo quedó calcinado.

En 2018, como parte de la ola que llevó al presidente de México, Andres Manuel López Obrador, al poder, Carrizales, un “chavo banda” (pandillero) en su juventud, llegó como diputado al Congreso del estado de San Luis Potosí como una opción ciudadana al cambio.

En 2002, Carrizales creó el Movimiento Popular Juvenil en San Luis Potosí para” encauzar chicos en situación de calle y reivindicar sus derechos y luchar contra la discriminación, según una ficha de su Facebook.

Sobre la carretera La Ribereña se sabe que circulan las caravanas de la Tropa del Infierno, el brazo armado del Cártel del Noreste, que opera en Nuevo Laredo.

Desde el año pasado se han reportado más de 85 personas desaparecidas, incluyendo una familia de origen estadounidense, en la autopista de Nuevo Laredo-Monterrey así como en La Ribereña.

Las investigaciones que se realizan en México y los Estados Unidos registran que algunos de los desaparecidos fueron privados de su libertad por miembros del Cartel del Noreste (CDN), el grupo criminal que controla esa ciudad fronteriza.

Con información de Noticieros Televisa y EFE

