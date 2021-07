Familiares de víctimas de L12 del Metro denuncian irregularidades en demanda contra Gobierno de CDMX

En conferencia de prensa, víctimas del accidente de la Línea 12 del Metro y su abogado, señalaron irregularidades en su demanda contra el Gobierno de la Ciudad de México.

Te recomendamos: Sheinbaum reconoce que Florencia Serranía fue quien decidió renunciar al Metro de CDMX

“Yo no estoy peleando dinero por mi hijo, la vida de mi hijo no tiene precio, pido justicia para él y para todas estas personas que sufren de esta manera, nada me lo va a regresar, esa es una realidad, ellos le lloran a esto, yo le lloro todos los días a mi hijo y es un dolor que se lleva de por vida, no se pide otra cosa más que realmente se hagan responsables de lo que hicieron”, indicó Marisol Tapia de Jesús, madre de Giovanni, víctima del accidente de la Línea 12.

“Demandamos al gobierno, porque ellos tenían la obligación de haber supervisado esa entrega de esa obra y que estuviera en buenas condiciones, han tratado de esquivar los diferentes medios probatorios que hemos solicitado”, indicó Teófilo Benítez Granados, abogado de víctimas de la Línea 12 del Metro.