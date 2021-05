Familiares de víctimas del colapso en la L12 del Metro presentan denuncia por homicidio doloso

Familiares de dos de las víctimas del colapso en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, presentaron, en compañía de sus abogados, una denuncia penal por homicidio doloso.

La madre de Brandon y los padres de Imer, pidieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reclasificar la denuncia y que ésta sea atraída por la Fiscalía Central.

Por otra parte, Teófilo Benítez, el abogado de las víctimas, dijo que “nosotros estamos peleando la ayuda y el apoyo psicológico especialmente”.

Denunciaron también por homicidio doloso, los padres de Imer, joven empleado de la Aduana, fallecido en el colapso.

“Que esto no quede impune y que no paguen personas que no deben de ser”, agregó el abogado.