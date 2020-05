Familiares de pacientes con coronavirus denuncian cobro del IMSS a no derechohabientes

Familiares de pacientes con coronavirus (COVID-19) denunciaron que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les condiciona la atención a cambio de un pago de hasta ocho mil pesos por no ser derechohabientes, en la Ciudad de México.

Aseguran que antes de ir al IMSS buscaron otros hospitales públicos y fue en esos que canalizaron a sus parientes al regional 2, ubicado en Villa Coapa, donde ahora les han anunciado que deben pagar la atención.

Francisca, dijo: “Para poderle dar la primer consulta eran mil 500, de la primer consulta por ser una consulta de emergencia, ahora me están diciendo que para que le puedan dar el servicio son 8 mil pesos por día porque él no tiene el seguro”.

Francisca vive en Chimalhuacán, Estado de México hace cuentas y en 3 días que lleva hospitalizado su padre, ya debe 24 mil pesos, dice que lo peor es que no sabe cuántos días más necesita seguir internado.

Su padre llegó con un cuadro fuerte de neumonía y es sospechoso de COVID-19.

Este martes fue citada en el hospital para informarle sobre los plazos y formas de pago que debe realizar.

“Entonces ahorita en la situación que estamos la verdad, o damos de comer en casa o venimos a pagar aquí”, comentó Francisca.

El viernes 1 de mayo, el director del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que el IMSS tiene una ‘S’ adicional que significa ‘solidaridad’.

Zoé Robledo, director general del IMSS, destacó: “No es un tema de la obligación legal que tiene el seguro social por artículo 216, que está en la Ley de Seguro Social, y establece que ante situación de emergencia el seguro social tiene que atender a población no derechohabiente”.

‘Despierta’ solicitó una entrevista con el IMSS para saber sobre la atención a pacientes COVID no derechohabientes, si tiene costo o no, pero no hubo respuesta.

El cobro no es la única desesperación que viven las familias, la falta de información sobre la salud de su familiar es una constante.

Rosa María, dijo: “Lo único que nos saben decir es que nos vayamos a nuestra casa y que nos los van a dar por teléfono. Hasta ahorita no he recibido ningún informe de ningún tipo”.

Este lunes, el Hospital Regional 2 del IMSS vivió una jornada intensa.

En autos privados, taxis y ambulancias, varias personas llegaron a urgencias en busca de atención.

Al mediodía dos carrozas esperaban afuera del hospital.

El hospital regional 2 del IMSS fue reconvertido en atención exclusiva para COVID-19, empezó a operar hace una semana.

