Familiares de jornalero guanajuatense, muerto en tráiler, viajan a Texas para identificarlo con fotografías

A una semana del hallazgo de un tráiler abandonado en una brecha rural de San Antonio, Texas, en cuyo interior murieron asfixiados 53 migrantes, 27 de ellos mexicanos, aún continuan las labores de identificación, la cual ha sido un calvario.

Muchos familiares han tenido que viajar a San Antonio, como la familia de José Guadalupe Narciso, jornalero originario de Guanajuato, que llegó hasta el forense en el condado de Bexar y a través de fotografías que les mostraron pudieron reconocerlo.

Fernando López Muñiz, acompañado de sus tíos José Manuel y Laura viajaron desde Dallas a San Antonio, Texas, buscando a su hermano José Guadalupe Narciso, originario de San Juan de la Vega, municipio de Celaya, Guanajuato, quien presuntamente viajaba en el tráiler donde murieron 53 migrantes.

Hace ocho años, José Guadalupe Narciso estuvo trabajando en Estados Unidos, pero se regresó a su pueblo donde se casó y tuvo dos hijos. De Celaya viajaba a Zacatecas a trabajar en la cosecha de zanahorias. Lo que ganaba no alcanzaba para mantener a la familia, por lo que pidió a su hermano ayuda para cruzar de nuevo.

“Sí, ya lo habían echado una vez, pero los agarraron en un trailer y los regresaron. En esa misma semana, volvieron a cruzar, pero a mí me dijeron que lo iban a mandar en una camioneta. Pero sí recibimos unos mensajes que sí, que él decía que sí me subo al trailer con todos o no; y le dijeron que no. Pero dijo, no, pues me voy a ir con todos en el trailer y eso son los mensajes”, narró Fernando López Muñiz, hermano de migrante muerto tráiler San Antonio, Texas.