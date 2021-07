Familiares denuncian que no han recibido el cadáver de reo que murió hace 11 meses por COVID

La Fiscalía de Justicia de Chihuahua no ha entregado el cadáver de un hombre que murió hace casi 11 meses, por COVID-19, en el centro de reinserción social de la capital del estado.

Te recomendamos: México reporta 12 mil 420 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas

La denuncia fue interpuesta por Luz María Martínez Robles, viuda de José Joaquín Lázaro López, cuyo cuerpo permanece en el SEMEFO.

“El falleció hace casi once meses por una negligencia dentro del Cereso, mi esposo fue acusado de peculado agravado en el 2018 y ya cumplía los dos años en prisión preventiva, y un mes antes, en una audiencia para cambiar la medida cautelar, en esa audiencia se le hizo saber a la juez María Alejandra Ramos, que mi esposo era hipertenso que estaba próximo a cumplir 60 años y que pedíamos un cambio de media cautelar, por el COVID, y ella nos dijo que pues que no, en el Cereso difícilmente se iba a contagiar”, dijo Luz María Martínez Robles, viuda de José Joaquín.

José Joaquín Lázaro López fue detenido en 2018. El gobierno de Chihuahua lo acusó de malversar por lo menos 6 millones de pesos, cuando fue funcionario público en la administración del exgobernador César Duarte Jáquez.

Sin embargo, pese a la solicitud de cambiar la medida cautelar por el riesgo de enfermar, las autoridades penitenciarias no accedieron, se contagió de COVID y murió hace casi un año.

“Vengo a reclamar el, pues el que me permitan ya cremarlo, porque además de todo, la misma juez interpone una denuncia por homicidio, un poco para curarse en salud, y no me han permitido cerrar mi duelo, cremarlo y llevármelo”.