Familiares del niño Alexander piden justicia tras liberación de padrastro, acusado de su muerte

Familiares de Alexander “N”, un niño de dos años quien murió a causa de traumatismo craneoencefálico supuestamente al caer de una cuna, cuando el novio de la madre lo cuidaba en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, exigen justicia.

El niño, quien también presentaba golpes en el cuerpo, fue trasladado el pasado lunes a la clínica 49 del IMSS por su mamá, Judith, de 25 años, y Juan Carlos, novio de la madre del menor.

Los médicos al ver las condiciones del menor denunciaron el hecho.

Juan Carlos “N”, de 27 años, dijo a los médicos que el menor se había caído y por eso tenía golpes.

Luego que los médicos informaron sobre la muerte de Alexander, Juan Carlos y familiares del menor discutieron y llegaron a los golpes y fueron detenidos por faltas al buen bando.

La familia de Juan Carlos “N” pagó una fianza y 12 horas después fue liberado.

Según familiares, la madre de Alexander tenía 7 meses de relación con Juan Carlos, y dijeron que no lo conocían, por lo que exigieron a la Fiscalía esclarecer los hechos para evitar venganzas.

“Si uno toma venganza por su propia mano no les va a gustar, no es ojo por ojo ni diente por diente, sino lo que Cristo nos enseñó. Que no sean gachos, si esto no se hace con una mujer no se hace con una criatura de un añito, quisiera que me lo dejaran unos minutitos nada más para que viera cómo le iba a ir”, dijo el abuelo de Alexander.