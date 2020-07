Familiares de víctimas de feminicidio exigen justicia al Gobierno de AMLO

Un grupo de familiares de víctimas de feminicidio se manifestó este lunes ante el Palacio Nacional de la Ciudad de México, para exigir justicia, pedir respuestas y acciones por parte del Gobierno de AMLO, después de 15 días de plantón ante la sede del Ejecutivo.

Con la desesperanza y la rabia en sus rostros, varias decenas de mujeres rodearon parte del edificio, en la plaza del Zócalo de la Ciudad de México, pidiendo reunirse con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, después de que hizo oídos sordos a las peticiones que le enviaron.

Una de las mujeres presentes era Lidia Florencio, madre de Diana Velázquez, asesinada hace tres años.

Respaldada por otras mujeres, algunas de ellas encapuchadas, pidió al Estado que les dé justicia.

El plantón en el Zócalo, que inició hace 15 días en plena pandemia de COVID-19, vino después de que no recibieron respuesta a las cartas enviadas a López Obrador pidiendo justicia para sus familiares y medidas inmediatas para frenar la oleada de feminicidios en México, donde cada día son asesinadas diez mujeres.

Además, explicó que esa respuesta no les sirve porque no les explica nada y tampoco entregaron el escrito a la Conavim, sino que lo dirigieron específicamente a Presidencia, quien ya había echo oídos sordos en ocasiones anteriores.

Hace algunos meses lograron reunirse con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien, aseguró García, estuvo con ellas 10 minutos y se fue.

Del mismo modo, criticaron la actitud de López Obrador ante las crecientes cifras de feminicidios y sus descalificaciones hacia las mujeres feministas.

“Da coraje y rabia ver que el presidente sigue minimizando. Nosotras no somos políticas, me mataron a mi hermana y solo quiero justicia, me da igual el partido”, añadió García, además de asegurar que no comprenden cuál es el problema para reunirse con ellas.