Familiares de pacientes internados reciben el Año Nuevo 2022 afuera de los hospitales

Decenas de personas pasaron la última noche del año 2021 afuera del Hospital General Balbuena en espera de noticias de sus familiares internados.

Te recomendamos: Capitalinos se congregan en el Ángel de la Independencia para celebrar el Año Nuevo

Muchos de ellos recibieron al 2022 acostados en el piso, envueltos en una cobija.

Entre ellos se encontraba Gumaro, quien salió de su natal Oaxaca para venir a trabajar de albañil a la Ciudad de México.

Esta semana ganó 1,500 pesos por lo que decidió dormir en la calle, en lugar de destinar al menos la tercera parte de sus ingresos en pagar un hotel.

Juana fue más afortunada, pues a pesar de tener a su padre interno en el hospital pudo abrazarse con sus seres queridos quienes sorpresivamente llegaron a pasar un rato con ella en el hospital, minutos antes de que el reloj marcara las 12:00 de la noche.

Juana, familiar de paciente, relató: “Tenemos a mi papá delicado, pero tenemos la fortuna de que la familia no nos deja solos. Aquí nos pudimos dar el abrazo y no dejamos solo a mi papá, a distancia, pero aquí estamos con él”.

Erika y su novio Alberto se olvidaron de la cena en casa y decidieron salir a las calles para regalar comida a los más necesitados.

Erika Díaz, voluntaria, dijo: “También he vivido estas fechas aquí en los hospitales. Se siente muy bonito porque de hecho también me paro en las calles por la gente que vive en la calle y la sonrisa que nos dan cuando les damos, aunque sea una torta, pues con eso me pagan todo”.