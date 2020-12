Familiares de pacientes COVID reportan fraude por compra de tanques de oxígeno en internet

La desesperación de familiares que están al cuidado de pacientes COVID que requieren de oxígeno, los está haciendo vulnerables a caer en manos de defraudadores que les prometen el servicio a través de internet y únicamente les quitan dinero.

Te recomendamos: Detectan en Estados Unidos primer caso de la cepa británica del coronavirus

“Tienes la guardia baja porque tú no estás esperando que alguien se aproveche de tu necesidad, de tu desesperación, de tus ganas de salvar a alguien que es de tu familia y te defrauden”, comentó Paulina Mancebo, familiar de paciente con necesidad de oxígeno.

Paulina Mancebo requería con urgencia un tanque de oxígeno para su padre de 74 años de edad, grave por COVID.

“Encontramos una página que se llamaba inframexico.com.mx que se hacía pasar como Grupo Infra y pues le dimos clic y luego nos turnaron un WhatsApp, y nos pedían 3 mil 500 pesos, prometieron que al día siguiente lo iban a llevar, total que ya llevábamos medio día del siguiente día y decidimos comenzar a llamar y mi hermana llamó a Grupo Infra el original y en el original le dicen, lo sentimos mucho pero usted no contrató con Grupo Infra”, detalló Paulina Mancebo.

Algo similar le ocurrió a Rubicela Guzmán, quien también tiene un familiar en estado crítico. Ingresó a un sitio apócrifo de grupo infra, cerró la compra por WhatsApp y depositó 3 mil 650 pesos por el tanque.

“La verdad es que con el estrés y la urgencia pues no revisé otra cosa más; llamé a Infra y me contestan y entonces la señorita me dice no, nosotros nunca pedimos depósitos en OXXO, de hecho cuando entregamos el tanque en ese momento usted nos paga”, apuntó Rubicela Guzmán, familiar de paciente con necesidad de oxígeno.

Decenas de personas están siendo defraudadas por compras de tanques de oxígeno a través de páginas web.

“Está empresa supuestamente se llama oxigenomexico.com//no me cabe en la cabeza cómo existe gente que juegue con la vida de las personas, mi abuela falleció hace tres días”, dijo un testimonio.

Grupo Infra alertó a los consumidores sobre los sitios apócrifos hasta después de que personas reportaron las estafas.

“A finales de diciembre empezamos a recibir otra vez denuncias en donde había dos temas: uno era la venta incluso fraudulenta de oxígeno a través del comercio electrónico”, comentó Ricardo Sheffield, procurador Federal del Consumidor.

Luego de 31 visitas de verificación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió seis locales por irregularidades en la venta, renta y recarga de tanques de oxígeno. Uno de ellos Gonfar Infra, en Río San Joaquín 5805, sigue comercializando oxígeno.

En diversos locales alrededor del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el vencimiento del tanque no impide su recarga.

En establecimientos del centro de la Ciudad de México, cientos de personas hacen filas de hasta cuatro horas para recargar sus tanques. Algunos, por la urgencia, toman otras opciones.

“En esas dos o tres horas mi papá se quedaba sin oxígeno, nosotros teníamos un tanque que estaba como fuera de regla por así decirlo, sin embargo, encontramos a unas personas que nos ayudaron a poderlo llenar, la verdad es que cuando tu tienes a un paciente entre la vida y la muerte lo menos que te importa es hacer las cosas bien”, agregó un testimonio.

Con información de Víctor Valles-Mata y Jorge Ulloa.

LLH