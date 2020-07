Familiares de pacientes con coronavirus peregrinan para conseguir tanques de oxígeno

En Puebla y Tabasco, familiares de pacientes con coronavirus reportan escasez de tanques de oxígeno y un alza en los precios

Patricia viajó de madrugada más de dos horas y media desde el municipio de Tepeyahualco, a la capital de Puebla, para poder rentar un tanque de oxígeno. Muchos se enfrentan al problema de que, hacen falta tanques, porque la mayoría están rentados.

Ante la escasez los precios suben.

También en Tabasco ha aumentado la demanda de oxígeno para personas con coronavirus que son atendidos en casa. David Pérez pagó 2 mil 100 pesos por dos cilindros para su hijo de 25 años.

“Los revendedores lo dan en 2 mil 500. Vienen llenan y si usted viene a llenar y no alcanzó, ellos le dicen que ellos tienen”, dijo David Pérez.

La tarde de este viernes, el cuerpo del presidente municipal de Tuxtepec, Oaxaca, Fernando Bautista Dávila, fue despedido por decenas de habitantes de ese municipio. El alcalde falleció anoche en Veracruz por COVID-19.

Tras el traslado a su tierra, fue homenajeado y enterrado en el panteón municipal. Tuxtepec es el segundo municipio con más contagios de COVID en Oaxaca.

“Yo sinceramente, yo no creía en esto, yo creía que era pura fantasía, que eran razones políticas. Entonces me he dado cuenta que no”, señaló Antonio Martínez, Habitante de Tuxtepec, Oaxaca.