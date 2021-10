Familiares de menores con comorbilidades presentan problemas para registrarlos a la vacunación covid

Este 1 de octubre inició el registro para vacunar contra COVID-19 a menores de edad entre 12 y 17 años con alguna comorbilidad.

Isaías tiene 13 años, él y su madre Claudia, ya esperaban este momento, pues dicen, será un paso más cerca para estar protegidos.

Cuenta que desde temprano quiso registrarlo, pero no pudo, por eso fue a esta tienda con internet, que está a un costado del Instituto Nacional de Pediatría para que la orientaran.

Después de varios intentos la señora Claudia se retiró sin conseguir el registro, pero dijo que insistirá.

“No sé a qué se deberá, pero si vamos a buscar la manera de registrarlo. De hecho hoy en la mañana pasamos a consulta le pregunté a la doctora que si él no corría algún riesgo y me dijo que no, que lo vacunara, que no había problema, ya ves que él es vulnerable a las infecciones y todo eso”, dijo Claudia, madre de Isaías.

“Hay personas que se les dificulta hacer el registro, me piden apoyo a mí y ya procedemos a hacer a buscar en la página que es lo que busca cómo hacer el registro. En ocasiones, como está, que no se pudo hacer el registro, pero en las demás sí se pudo hacer, quizás es porque apenas empezó el registro.Quizás después ya corrijan el error y ya se pueda hacer el registro. Hay que estar intentando seguido”, explicó Benjamín Barrientos, dueño de tienda e internet.