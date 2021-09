Familiares de Luis de Alba piden ayuda para pagar cuenta de hospital

Los familiares del actor Luis de Alba están pidiendo ayuda para poder pagar la cuenta del hospital donde se encuentra internado tras sufrir una fractura de fémur por una caída.

El Pirrurris, como también es conocido, fue hospitalizado de emergencia en Monterrey, Nuevo León.

Por ello, la familia del también comediante está pidiendo ayuda económica por medio de GoFundMe, una plataforma de recaudación fondos.

Sus familiares informaron, a través de un comunicado, sobre su estado de salud y aclararon que por la pandemia de covid-19 no tienen los fondos para cubrir los gastos hospitalarios.

El comediante ya fue intervenido quirúrgicamente, lo que podría incrementar todavía más la cuenta del nosocomio.

Días antes de su intervención quirúrgica, Luis de Alba emitió una comunicado en Facebook para realizar algunas precisiones sobre lo que en realidad le había pasado

“Por la presente me veo en la necesidad de hacer una pertinente aclaración, con respecto a diversos medios de comunicación que han publicado que mi salud se ha visto afectada, debido a un percance que tuve durante la realización de una entrevista en la cuidad de Monterrey, donde, a consecuencia de una caída, derivó en una fractura periprotesica de fémur derecho. Por lo que tuve que ser trasladado de emergencia a un conocido hospital, donde voy a permanecer para que me sean realizados los estudios y cirugía pertinente. Espero que no resulte algo más grave de lo que aparenta. A través de mi oficina de prensa los tendré informados de los resultados, agradezco su preocupación, enviándole bendiciones, al público y amigos que se han preocupado por mi salud”, se lee en un comunicado.