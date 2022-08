Familiares de los 10 mineros no firman acuerdo de indemnización y construcción de tajo en El Pinabete

Familiares de los 10 mineros atrapados en El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, se reunieron este martes 30 de agosto con la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, para firmar el acuerdo en el que aceptan la construcción del tajo y la indemnización que les otorga el Gobierno Federal, sin embargo, no hubo consenso y el documento no se firmó.

¿Les presentaron una hoja y no estuvieron de acuerdo?

“No porque no tenía sello, no trae fecha y no trae cantidad, nada más estaba lo de Comisión Federal, ahí donde está que ellos otorgan por el accidente de trabajo, por el gobierno, se estaba hablando que ya nomás era de la indemnización”, dijo María Elena, esposa de Jaime Montelongo Pérez, uno de los mineros atrapados.