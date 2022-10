Familiares de desparecidos realizan búsqueda masiva de restos humanos en el Ajusco

La parte media del Ajusco es considerada una fosa clandestina, y por ello familiares de desaparecidos se internaron en este bosque de coníferas, donde la vegetación y la soledad de los parajes encubren cuerpos abandonados.

Entre barrancas, lodo, árboles caídos, y familiares de personas desaparecidas acudieron a realizar una búsqueda masiva de restos humanos.

A sus 78 años, don José no deja de buscar a su sobrina Josefina Díaz, que desapareció hace ocho años en Iztapalapa.

Por su complejidad geográfica, esa zona boscosa del sur de la Ciudad de México es utilizada para deshacerse de víctimas de feminicidios y homicidios.

En los últimos al menos dos años, los cuerpos de al menos 11 mujeres han sido localizados sin vida en esa zona.

Durante el primer día de búsqueda, en la zona conocida como La Guarida del Conejo fueron localizados restos óseos, lo que retrasó el proceso de búsqueda en otros puntos.

Las buscadoras fueron acompañadas por autoridades federales y locales, para resguardar su tarea.

Y es que, además, en la zona operan grupos de talamontes.

Durante la búsqueda se localizaron árboles cortados.

La búsqueda no es fácil, las barrancas, laderas y rocas complican el avance de las buscadoras.

Mientras caminan, se van tomando de las ramas de los árboles o cuerdas que colocan bomberos para no caer.

Daniela es vecina del Ajusco y desde hace tres meses no aparece su hijo Axel, de 16 años.

Ella se unió a la búsqueda con la esperanza y al mismo tiempo el temor de encontrar sus restos.

Daniela González, madre de Axel Daniel, contó: “No he recibido el apoyo que necesito para localizar a mi hijo. Con la ilusión y con la fe de volverlo a ver encontraron algunos restos óseos. No me importa subir cerros, las barrancas, subidas, caídas, pero haremos todo lo posible. Tengo muchos sentimientos encontrados, pero con la ilusión de encontrarlo a como dé lugar”.