Familiares y amigos dan el último adiós a ‘Alexis’, la joven asesinada en Cancún

Familiares y amigos despidieron a Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, en una funeraria de Cancún, Quintana Roo.

Te recomendamos: Video: Golpean a maestro de Alexis, pedía justicia por el asesinato de su alumna

La joven de 20 años conocida como ‘Alexis’, desapareció el sábado 7 de noviembre, después de salir de su casa, en el fraccionamiento La Joya.

El domingo, el cuerpo de ‘Alexis’ fue encontrado dentro de bolsas negras en el fraccionamiento Vista Real, a dos kilómetros de su casa.

La joven había terminado la preparatoria y planeaba un viaje a España para continuar sus estudios.

“Era una jovencita extraordinaria, sumamente talentosa, extraordinariamente talentosa y apasionada, apasionada del estudio, del conocimiento y abrazaba las causas. Queremos que no sea una estadística, queremos que no sea un número más, no queremos que Bianca se convierta en una cifra, en un código”, declaró Alejandro Yales, su maestro.