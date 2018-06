Familiares buscan a desaparecidos tras erupción del Volcán de Fuego

En Guatemala, pobladores ingresaron a la llamada “zona cero”, lo más afectado tras la erupción del Volcán de Fuego, para buscar a sus familiares a pesar de lo inestable del suelo y las erupciones constantes.

Rosaura Esqueque, damnificada de la erupción, señala:

-¿En dónde se quedaron ellos?

La desesperación y el dolor, ante la falta de respuestas, se han traducido en fuerza para buscar ellos mismos los restos de sus familiares. Sin el traje para resguardarse del calor que continúa emanando del suelo, sin instrumentos para romper techos ni paredes, solo con una mascarilla, esposos buscan a sus mujeres, mujeres a sus maridos, hijos a sus padres, padres a sus hijos. Todavía faltan 197 personas y están ahí en algún lugar debajo de la destructiva huella del volcán.

Rosaura Esqueque, damnificada, dice:

Yo sigo viniendo a este lugar, no me importa el peligro seño, yo tengo qué encontrar a mi familia. Yo la tengo qué encontrar, encontrar a mis hijos seño.Nunca pensé que mis hijos aquí se iban a quedar, Dios mío seño, yo no sé nada de ellos, no sé nada de ellos seño”.