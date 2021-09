Familiares bloquean Constituyentes por José Alberto Serna, el joven hallado muerto en el Bosque de Chapultepec

Familiares y amigos de José Alberto Serna, quien fue encontrado sin vida en las barrancas del Bosque de Chapultepec, bloquearon Avenida Constituyentes en dirección al Periférico, para exigir que se castigue a los policías que lo detuvieron.

José Alberto fue detenido el pasado, 4 de septiembre de 2021, cuando se encontraba en estado de ebriedad y tras violar una restricción que le impedía acercarse a su exesposa y a su hija.

El cuerpo José Alberto fue encontrado sin vida el 7 de septiembre de 2021 en Chapultepec.

Los familiares de José Alberto señalaron que hubo abuso por parte de los policías, quienes, aseguran, no lo presentaron ante alguna autoridad.

Personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar para hablar con los familiares y se les informaron que se integra la carpeta de investigación para solicitar las órdenes de aprehensión en contra de varios elementos.

“Qué más quisiera no estar afectando a todas las personas. Yo sé que ellos no tienen la culpa, pero si no hacemos eso, nunca se nos hace caso. Muchas personas que son malas no se merecen morir como murió mi hermano lo golpearon y me lo aventaron como un perro a una barranca”, señaló Luis Ángel Hernández, hermano de la víctima.