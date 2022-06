Familiares de bebé, lesionado de una oreja durante cesárea alumbrada con celulares, demandan a médicos

En Baja California, familiares del bebé que resultó lesionado de una oreja durante una cesárea alumbrada con celulares, presentaron una demandan contra la clínica privada y médicos por el delito de “responsabilidad médica y técnica”.

El recién nacido se encuentra delicado, pero estable, por lo que la familia acudió a la Fiscalía para presentar la denuncia contra quién resulte responsable.

El pasado 6 de junio, Karla, de 19 años de edad, ingresó la Clínica Internacional de Especialidades, en Mexicali para realizarse una cesárea programada, minutos antes de iniciar el procedimiento hubo un apagón. Sin embargo, se decidió continuar con el procedimiento sin energía eléctrica, lo que resultó en una lesión al recién nacido en una oreja.

Afuera, las enfermeras aseguraron a su familia que el quirófano tenía subestación eléctrica, por lo que la falta de luz no era problema.

“Con tres celulares apuntándome la panza me empiezan a operar. Yo le dije que no, no me quiero morir porque la verdad me daba muchísimo miedo. Ellos me contestaron no pasa nada todo va a estar bien”, explicó Karla.