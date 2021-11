Familiares y amigos entierran a Octavio Ocaña en Villahermosa, Tabasco

El actor Octavio Ocaña, quien perdió la vida el viernes 29 de octubre de 2021, fue enterrado este lunes por sus familiares y amigos más cercanos en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Octavio, de 22 años y quien fuera famoso por su papel de ‘Benito Rivers’ en el programa de comedida ‘Vecinos’, recibió el último adiós por parte de sus seres queridos, pero también por parte de algunos de sus seguidores en el Recinto Memorial, lo que llenó de orgullo a sus padres.

“Respeten mi dolor. Estoy muerto en vida y yo creo que me comprenden porque si les ha pasado alguna vez, me van a entender. Yo creo que se lo ganó el niño, esto no es cosa de algo, él se lo ganó con su trabajo”, compartió Don Octavio Pérez sobre los homenajes que se le han hecho a Octavio.