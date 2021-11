Familiares de 21 desaparecidos en Pantelhó exigen justicia y bloquean accesos al Congreso de Chiapas

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, familiares de los 21 desaparecidos del municipio de Pantelhó, protestaron y cerraron los accesos del Congreso del Estado para exigir justicia a más de tres meses de no saber nada del paradero de los retenidos por el grupo de civiles armados denominados El Machete.

Los inconformes colocaron candados en los tres accesos del Palacio Ejecutivo para pedir un diálogo con la Comisión de Justicia que presuntamente desaforaría al alcalde Raquel Trujillo y daría nombramiento al nuevo consejo municipal.

Los familiares encararon a integrantes de los representantes de los 21 Barrios y 82 colonias de Pantelhó que se encontraban en el parque central esperando a los integrantes del consejo, a ellos los acusaron de ser los responsables de la desaparición de sus familiares el pasado 27 de julio durante la irrupción del grupo El Machete a la cabecera municipal.

Los familiares de los 21 desaparecidos permitieron salir a la mujeres, entre ellas la vicepresidenta de la mesa directiva quien solo manifestó su molestia por el cierre de los accesos sin darles respuesta de diálogo.

”Yo me siento mal por eso estoy aquí, no se vale eh, no, no no, porque es un acto de emergencia y de humanidad, porque sino yo me quedo aquí yo sé atender un tema de humanidad”, afirmó Sonia Catalina Álvarez, vicepresidenta de la mesa Directiva del Congreso del Estado.

Por su parte el presidente municipal de Pantelhó, Raquel Trujillo, dijo que buscan desaforarlo con delitos que no le han comprobado.

“Están cocinando mi desafuero señoras y señores, incluso a mí no me han notificado, no me han notificado la fiscalía no me ha notificado, nadie me ha notificado pero ya tengo en manos una carpeta de investigación en mi contra que me acusan de un asesinato que yo no he hecho señoras y señores”, reiteró Raquel Trujillo Morales, presidente Municipal de Pantelhó.